Sahte ve kaçak içki sattıran şahıs yakalandı

İstanbul’dan gönderdiği sahte ve kaçak içkileri Amasya’nın Merzifon ilçesi ile çevre illerde satışını yaptırarak, insanları zehirleyen şahıs yakalandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda Merzifon ilçesine hazırladıkları sahte ve kaçak içkileri getirerek satan, vatandaşları zehirleyen 11 kişi yılbaşı öncesi yakalanmıştı.
Merzifon Asayiş Büro ve Amasya KOM Şubesi ekipleri, İstanbul’da düzenledikleri operasyonda ise sahte içkileri Merzifon’a gönderen, içkilerin Merzifon ve çevre illerde satışını yaptıran Melikşah T. isimli şahsı İstanbul’da yakaladı.
Merzifon’a getirilen şüpheli Melikşah T., emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.