Merzifon’da sağlık çalışanları aşılanıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde sağlık çalışanlarına yeni tip korona virüs (Kovid19) aşıları, uygulanmaya başlandı.
Çin'den Türkiye'ye getirilen Kovid19 aşıları, risk grubu öncelikli olmak üzere Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, Çin'den getirilen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Kovid19 aşısının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusunu alan sağlık çalışanlarının, aşılanmaya başlandığını ifade etti.
İlk önce risk grubunda bulunanlara aşının uygulandığını belirten Sezikli, “Kovid19'a karşı aşılama faaliyetlerimiz hastanemizde başlamıştır. Risk grubuna göre öncelikli olan sağlık çalışanlarımızın aşılamaları devam etmektedir” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.