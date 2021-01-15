Gece, 462 adet uyuşturucu hap buldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ‘Gece’ isimli narkotik köpeği, bir otomobile gizlenen 462 adet uyuşturucu hapı buldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçeye uyuşturucu getirilerek satışa sunulacağı bilgisi üzerine Buğdaylı Mahallesi'nde bir otomobil durduruldu.
Araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. ‘Gece’ isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın arka kapısında 462 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli Ü.K (26), A.A. (37) ve R.K. (31), gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli mercilere intikal ettirilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.