Amasya’ya yılın ilk karı yağdı

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

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Amasya kent merkezine yılın ilk karı yağdı.

Kentin yüksek kesimleri, binaların çatıları ve yeşil alanlar da beyaz örtüye büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte selfie yapan şehzade heykelinin üstü de karla kaplandı.

Kuraklığın etkisindeki kentte başlayan kar yağışı vatandaşları da sevindirdi.

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