Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar

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Sinan HARMANCI/SULUOVA(Amasya), (DHA)AMASYA´nın Suluova ilçesinde su kaynağı arayan köylüler, kazı yaptıkları sırada `fosil´ olabileceğini tahmin ettikleri kemikler buldu. Milyonlarca yıl önce yaşayan bir file ait olduğu düşünülen kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde, aradıkları içme suyu kaynağı için kazı yapan köy sakinleri, fosil olabileceğini tahmin ettikleri bazı kemiklere rastladı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine, Amasya Müzesi görevlilerince, milyonlarca yıl önce yaşayan file ait olduğu düşünülen kemiklerin incelenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI

2021-01-19 14:14:45



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