İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın başkanlığında yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın başkanlığında yapıldı

İHA

İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın başkanlığında yapıldı

Amasya’da kamu yatırımlarının değerlendirildiği 2021 yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında yapıldı.
İlde 2020 yılı sonu itibarıyla yatırımcı bölge ve il müdürlükleri ile belediyelere ait olmak üzere toplam 447 kamu yatırımından 319’nun tamamlanırken diğerlerinin devam ettiğini belirten Vali Masatlı, “Projelerin toplam tutarı 3,5 milyar TL, toplam harcama tutarı 2,1 milyar TL’dir. 2020 yılı ödeneği 752 milyon TL olup bu ödenekten 550 milyon TL harcanmıştır. Projelerde yüzde 60 nakdi, yüzde 83 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kurumlarının devam eden projeleriyle, bu yıl başlanacak projelerde kurumlar arası işbirliğinin arttırılarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.
İl koordinasyon kurulu toplantılarının İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen İl Yatırım Takip Sistemi aracılığıyla da takip edildiğine değinen Masatlı, “2020 yılı hepimizin malumu olduğu üzere salgın hastalıkla ve çeşitli afetlerle geçti. Buna rağmen ülkemiz her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde tüm dünyaya örnek olan pek çok çalışmaya ve yardıma imza atmıştır. 2021 yılının daha güzel geçmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz gerekli planlamaları yapmış durumdadır. Burada hepimiz bir kamu görevi icra ediyoruz. Üzerimize aldığımız bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirerek, bizden sonra gelen arkadaşlarımıza devretmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Hepimiz bu anlayışla ‘halka hizmeti, hakka hizmet bilerek’ görev yapmalı ve ülkemizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için gayret göstermeliyiz. Hepinize katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyor, 2021 yılının İlimize ve ülkemize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Yatırımcı kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından sürdürdükleri projelere ilişkin sunumlar yapılarak kurul üyelerinin soruları cevaplandırıldı. Toplantıda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Vali Yardımcısı Turgay İlhan ve ilçe kaymakamları da yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
YEREL HABERLER Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir
YEREL HABERLER Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir
Kara saplanan karavanın imdadına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Kara saplanan karavanın imdadına jandarma yetişti
Merzifon beyaza büründü
YEREL HABERLER Merzifon beyaza büründü
Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı
Amasya’ya yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Amasya’ya yılın ilk karı yağdı
Amasya OBM 2020’de 7 milyondan fazla fidan üretti
YEREL HABERLER Amasya OBM 2020’de 7 milyondan fazla fidan üretti
Amasya´ya mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Amasya´ya mevsimin ilk karı yağdı
Amasya Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanlarına yiyecek
YEREL HABERLER Amasya Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanlarına ...