Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz”

İHA

Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Hükümetimizin belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz bu doğrultuda Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz” dedi.
İl genelinde faaliyet gösteren kamu kurumlarının genel işleyişi ile halka sunulan kamu hizmetlerinin değerlendirildiği il idare şube başkanları toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, “Bu aziz millete hizmet etmek herkese nasip olmaz. Bu bilinçle görevimizi yaparak, halkımıza hizmet etme şerefine nail olacağız. Bu şerefi hak etmeyen ve milletine ihanet eden hainleri de kamu kuramlarında barındırmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Devletimiz bu hainlere karşı büyük bir mücadele başlattı. Ülkemizi yıkmak ve memleketimizi bölmek isteyenlerle mücadelemiz bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir” diye konuştu.
Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının can siperane bir şekilde özveriyle mücadele ettiklerine değinen Mustafa Masatlı, “Bu mücadelede Amasya’da 2 sağlık çalışanımızı kaybettik. Kendilerine ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Diğer kurumlarımızda bu süreçte sağlık teşkilatımıza destek olmalı ve onların yükünü bir nebze de olsa azaltmalıdır” şeklinde konuştu.
Dilekçe hakkı, CİMER ve Açık Kapı yoluyla kurumlarınıza ulaşan vatandaş başvurularını yasal çerçevede süratle sonuçlandırmanın halka daha kaliteli hizmet sunabilmemiz için oldukça önem taşıdığını vurgulayan Masatlı şöyle devam etti; “Hepinizin idarecisi olduğunuz kurumlara yenilikler katması gerekiyor. Tarımda, sanayide, turizmde ve diğer alanlarda Amasya’yı hak ettiği seviyelere taşımak ve halkımızın refah seviyesini yükseltmek için yeni fikirlere ihtiyacımız var. 2020 yılında yaşadığımız yağış azlığı sebebiyle, bu yıl kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu konuda kurumlarımız bazında gerekli tedbirleri almamız ve halkımızı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmemiz önceliğimiz olmalıdır. Ayrıca Devletimizin bizlere emanet ettiği kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak hepimizin asli görevidir. Bu anlayışla hareket ederek israftan kaçınmalı, getirisi ve sürdürülebilirliği olmayan projelere zamanımızı ve maddi kaynaklarımızı harcamamalıyız. Bu düşüncelerle sizlere ve kurumlarınızda görev yapan mesai arkadaşlarınıza Amasya halkına sundukları hizmetten ötürü teşekkür ediyor, 2021 yılının Amasya’mıza ve ülkemize sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyorum.”
Toplantı kurum müdürlerinin çeşitli konularda görüşlerini dile getirmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın ...
Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
YEREL HABERLER Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir
YEREL HABERLER Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir
Kara saplanan karavanın imdadına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Kara saplanan karavanın imdadına jandarma yetişti
Merzifon beyaza büründü
YEREL HABERLER Merzifon beyaza büründü
Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı
Amasya’ya yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Amasya’ya yılın ilk karı yağdı
Amasya OBM 2020’de 7 milyondan fazla fidan üretti
YEREL HABERLER Amasya OBM 2020’de 7 milyondan fazla fidan üretti
Amasya´ya mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Amasya´ya mevsimin ilk karı yağdı
Amasya Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanlarına yiyecek
YEREL HABERLER Amasya Belediyesi ekiplerinden sokak hayvanlarına ...