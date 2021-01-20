Amasya ‘Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi’nde pilot il oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya ‘Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi’nde pilot il oldu

İHA

Amasya ‘Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi’nde pilot il oldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek ‘Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi’ kapsamında planlanan uygulamaların deneneceği pilot ilin Amasya olduğu bildirildi.
Proje kapsamında Amasya’nın pilot il olarak seçilmesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Ülkemizdeki gayrimenkul varlıklarının detaylı analizini yapacak bu proje konut stokumuzun belirlenmesi, çok boyutlu kadastroya geçiş, kentsel dönüşüm çalışmaları için veri sağlaması, doğal afetler sonrasında taşınmaz ve kullanıcı bilgilerine hızlı ulaşım, yapılaşmaya yönelik yasal ve fiili durum farklılıklarının tespit edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.
Projenin sonuçlanmasıyla vatandaşların sahip oldukları ya da satın almak istedikleri gayrimenkulün emlak değeri, yapım tarihi, depreme dayanıklılık durumu gibi birçok bilgiye de tek elden erişim sağlayabileceklerine değinen Vali Masatlı, “Bu projenin uygulanması için pilot il olarak Amasya’mızın seçilmesi oldukça önemlidir. Bizde devletimizin İlimize duyduğu güvene layık olmak adına şu an Amasya merkez ilçemizde 17 mahalle bazında tamamlanan çalışmaları kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda desteğine ihtiyaç duyulan tüm kamu kurumları da üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getireceklelerdir” diye konuştu.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Turgay İlhan ve ilgili daire müdürlerinin de yer aldıkları toplantıda İl Kadastro Müdürü Fazlı Elçi tarafından projenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşıp soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya Valisi Masatlı: “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’yla uyum içerisinde çalışacağız”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “Türkiye Turizm Tanıtım ve ...
Dümen: “Esnaf ve sanatkarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Dümen: “Esnaf ve sanatkarımızın yanındayız”
Amasya’nın kamu personeli ‘Şoför Nebahat’i
YEREL HABERLER Amasya’nın kamu personeli ‘Şoför Nebahat’i
Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri ...
İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın ...
Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
YEREL HABERLER Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir
YEREL HABERLER Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir
Kara saplanan karavanın imdadına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Kara saplanan karavanın imdadına jandarma yetişti
Merzifon beyaza büründü
YEREL HABERLER Merzifon beyaza büründü
Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Amasya’ya mevsimin ilk karı yağdı
Amasya’ya yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Amasya’ya yılın ilk karı yağdı
Amasya OBM 2020’de 7 milyondan fazla fidan üretti
YEREL HABERLER Amasya OBM 2020’de 7 milyondan fazla fidan üretti
Amasya´ya mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Amasya´ya mevsimin ilk karı yağdı