Küçük Ayşe Mina’dan örnek davranış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük Ayşe Mina’dan örnek davranış

İHA

Küçük Ayşe Mina’dan örnek davranış

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 6 yaşındaki Ayşe Mina Koçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarına barınak yapıp, mama ve su da vererek örnek bir davranış sergiledi.
Ayşe Mina, olumsuz hava koşulları nedeniyle belediyeden yapılan ‘sokak hayvanlarını unutmayalım, bir kap mama bir kap su verelim’ çağrısına duyarsız kalmadı ve sokak hayvanları için evlerinin önüne yaptığı yuvayı yerleştirdi. Sokakta yaşayan hayvanlar için mama ve su bırakan Ayşe Mina, duyarlı davranışıyla takdir topladı.
Soğuk havalardan sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğini söyleyen Ayşe Mina, bütün vatandaşlardan ev ve işyerlerinin önüne pati dostlar için mama ve su koymalarını istedi.
Kızının belediyenin anonsunu duyduktan sonra kendisinden bu konu da yardım istediğini belirten baba Mustafa Koçak, “Hemşehrilerimizi, bu kış ayların da sokak hayvanlarının da bir can taşıdığını unutmayıp, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü bizler sadece Toprakları Feth etmeye çalışan bir milletin değil, aynı zamanda gönülleri de feth etmeye talip bir milletin devamıyız. İnsanların gönüllerini kazanırken, hayvanları da unutmayalım sonuçta onlar da birer canlı... Sevgili peygamberimizin ‘hayvanlara merhamet ediniz ki merhamet bulasınız’ hadisi şerifi ile hayvanlara verilen değeri bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Huzurevi sakinleri ile personel aşılandı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri ile personel aşılandı
İhtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine yardım eli
Amasya'da kar sevinci Çocuklar bidonla kaydı
YEREL HABERLER Amasya'da kar sevinci Çocuklar bidonla kaydı
Boraboy Gölü buz tuttu
YEREL HABERLER Boraboy Gölü buz tuttu
Amasya ‘Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi’nde pilot il oldu
YEREL HABERLER Amasya ‘Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme ...
Amasya Valisi Masatlı: “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’yla uyum içerisinde çalışacağız”
YEREL HABERLER Amasya Valisi Masatlı: “Türkiye Turizm Tanıtım ve ...
Dümen: “Esnaf ve sanatkarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Dümen: “Esnaf ve sanatkarımızın yanındayız”
Amasya’nın kamu personeli ‘Şoför Nebahat’i
YEREL HABERLER Amasya’nın kamu personeli ‘Şoför Nebahat’i
Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için çalışmakla mükellefiz”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Amasya’mız için öngörülen hedefleri ...
İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER İl koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Masatlı’nın ...
Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
YEREL HABERLER Su kuyusu kazısında 'fosil' bulmuşlar
Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir
YEREL HABERLER Köylüler su ararken buldu, mamut fosili olabilir