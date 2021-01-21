Küçük Ayşe Mina’dan örnek davranış

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 6 yaşındaki Ayşe Mina Koçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarına barınak yapıp, mama ve su da vererek örnek bir davranış sergiledi.

Ayşe Mina, olumsuz hava koşulları nedeniyle belediyeden yapılan ‘sokak hayvanlarını unutmayalım, bir kap mama bir kap su verelim’ çağrısına duyarsız kalmadı ve sokak hayvanları için evlerinin önüne yaptığı yuvayı yerleştirdi. Sokakta yaşayan hayvanlar için mama ve su bırakan Ayşe Mina, duyarlı davranışıyla takdir topladı.

Soğuk havalardan sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğini söyleyen Ayşe Mina, bütün vatandaşlardan ev ve işyerlerinin önüne pati dostlar için mama ve su koymalarını istedi.

Kızının belediyenin anonsunu duyduktan sonra kendisinden bu konu da yardım istediğini belirten baba Mustafa Koçak, “Hemşehrilerimizi, bu kış ayların da sokak hayvanlarının da bir can taşıdığını unutmayıp, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü bizler sadece Toprakları Feth etmeye çalışan bir milletin değil, aynı zamanda gönülleri de feth etmeye talip bir milletin devamıyız. İnsanların gönüllerini kazanırken, hayvanları da unutmayalım sonuçta onlar da birer canlı... Sevgili peygamberimizin ‘hayvanlara merhamet ediniz ki merhamet bulasınız’ hadisi şerifi ile hayvanlara verilen değeri bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.