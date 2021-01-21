Huzurevi sakinleri ile personel aşılandı

Yurt genelinde olduğu gibi Amasya’nın Merzifon ilçesinde de yeni tip korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalanlar ile personeller aşı uygulandı.

Merzifon’da sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanmasıyla birlikte programın 1. aşamasının 2. adımı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Merzifon Huzurevi’nde kalan kişiler ve personellere Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

İlçe genelindeki tüm sağlık çalışanlarının aşılandığını ifade eden İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Nesrin Pircanoğlu, Merzifon Huzurevi sakinleri ile çalışanlarının da aşılanmasının tamamlandığını söyledi.

İlçede 90 yaşının üzerindeki vatandaşlara yönelik yapılan aşılama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pircanoğlu, “Merzifon genelinde tüm sağlık çalışanlarının ilk doz Kovid19 aşıları tamamlanmış olup, Merzifon Huzurevi sakinleri ve çalışanlarının ilk doz aşılama çalışmaları tamamlanmıştır. İlçemiz genelinde 90 yaşının üzerindeki vatandaşlarımızın ilk doz aşılama çalışmaları da halen devam etmektedir" diye konuştu.

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