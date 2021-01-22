Başkan Sarı minik öğrencilere karne dağıttı

Amasya Belediyesi Çocuk Yuvası’nda yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı dolayısıyla karnelerini dağıtıp hediyeler verdiği öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.
Başkan Sarı, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüzlerini güldürmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.