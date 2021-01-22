Vali Masatlı ve eşi minik öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu

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Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Şehit Selçuk Özarı Anaokulu’nu ziyaret ederek yüz yüze eğitim minik öğrencilerin ilk dönem karnelerini verdiler.

Okuldaki faaliyetlerle ilgili bilgiler alan Vali Masatlı, korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle okullarına gidemeyen tüm öğrencilerin ikinci dönem öğretmenleriyle birlikte yüz yüze eğitime başlayabilmeleri temennisinde bulundu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun da yer aldı.

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