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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Masatlı: “Önceliğimiz OSB’lerin genişleme çalışmaları”

İHA

Vali Masatlı: “Önceliğimiz OSB’lerin genişleme çalışmaları”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, il genelindeki organize sanayi bölgelerindeki üretim ve istihdamın artması için genişleme çalışmalarına öncelik verdiklerini belirtti.
Amasya merkez ve Merzifon ile Suluova ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinin müteşebbis heyeti toplantılarına başkanlık eden Vali Masatlı, “Sanayi sektörü ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına öncülük eden sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına pandemi sürecinde imalat ve sanayi sektörünün hız kesmeden faaliyetlerine devam etmesi ülkemizi ayakta tutmuştur. Bu sebeple enerjimizi bu yöne yoğunlaştırıyor ve organize sanayi bölgelerimizin genişleme çalışmalarına öncelik veriyoruz. Hepimiz şunu bilmeliyiz ki üretimin olmadığı bir yerde kalkınma da mümkün olmayacaktır” diye konuştu.
Toplantılarda OSB’lerin 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirip 2021 yılında yapacakların çalışmaların planlamalarını gözden geçirdiklerine değinen Masatlı, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan Katma Değerli Üretim Altyapısının Desteklenmesi Programından ilimizde faaliyet gösteren 4 organize sanayi bölgesinin de yararlanması için altyapı geliştirme projelerimizi ajansa sunduk. Bu projelerin onaylanmasıyla organize sanayi bölgelerimizin altyapılarında önemli ölçüde iyileşmeler olacak ve kurumsal kimlikleri değer kazanacaktır” şeklinde konuştu.
Toplantılarda Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da yer aldı.

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