OKA’dan Amasya turizmine 2 yeni projeyle destek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün iki yeni projesine hibe desteği sağlayacak.

İnsansız Hava Aracı Pilot Eğitimi ve Amasya Doğa ve Kültür Yürüyüşü Rotalarının Oluşturulması (AROTA) projelerinin sözleşmeleri OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile Amasya Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Eken tarafından imzalandı.

Personelin eğitimden faydalanmasıyla şehrin tanıtımına yönelik çalışmaları daha profesyonelce yapabilme imkanı bulacaklarını belirten Bilal Eken, “Bu proje ile Amasya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kurumsal kapasitesi geliştirilmiş ve ortaya çıkan tanıtım ürünlerinin kalitesinde artış sağlanmış olacaktır” dedi.

İl Müdürü Eken, Amasya Doğa ve Kültür Yolu Rotalarının Belirlenmesi Danışmanlık Desteği Projesi (AROTA) ile de kentin doğa turizmi alanındaki potansiyelini ortaya çıkartarak araştırma ve planlama çalışmalarıyla turizm altyapısının gelişmesine katkı sağlamanın amaçlandığını vurguladı. Proje kapsamında yürüyüş, bisiklet, tırmanma, erişilebilir parkurlar, kuş ve endemik bitki gözlem alanları, yöresel gastronomi gibi doğa ve kültür turizmi kapsamında potansiyelleri değerlendirilebilecek olan rotaların tespit edileceğine de değinen Eken, “GPS koordinatları belirlenecek, haritalandırılacak ve tüm bu bilgiler “Amasya Kültür Yolu ve Turizm Kesif Rehberi” kitabı içinde toplanarak ilimizin turizm alanındaki çok önemli bir eksikliği giderilecektir. Ayrıca mobil uygulamalar, misafirler, acenteler, tur organizasyonları için önemli bir veri kaynağı ihtiyacı karşılanmış olacaktır” diye konuştu.

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