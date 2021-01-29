Amasya Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri’nde yeni dönem açılışı

Amasya Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri 20202021 yılı yeni dönem açılış programı yapıldı.

Şeyhcui Mahallesi’nde bulunan kültür ve sanat evinin bahçesindeki programda konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarıi Amasya halkına her alanda en iyi hizmeti sunmaya çalışırken ayrıca evhanımlarının eğitimleri ile günlük yaşamlarını değerlendirmelerine yönelik faaliyetlerine destek olacaklarını belirtti.

Açılışta Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun ve diğer yetkililer de yer aldı. Başkan Sarı ve beraberindekiler üretilen el emeği ürünler ile planlanan faaliyetler konusunda da Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Zobu’dan bilgi aldı.

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