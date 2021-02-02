Merzifon MYO Müdürlüğüne Doç. Dr. Bilgin atandı

Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine Doç. Dr. M. Burak Bilgin atandı.

Okulun müdür vekilliğini yapan Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın, bir bayrak yarışı olduğunu belirtiği görevi Doç. Dr. Bilgin’e teslim ederek başarılar diledi.

Tek gayesinin Merzifon MYO’yu bir adım daha ileriye taşımak olduğunu vurgulayan Burak Bilgin, “Hedefimiz ise gerekli bilgilerle donanmış, uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetiştirmektir” dedi.

Bilgin, atanması dolayısıyla Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’ya teşekkür etti.

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