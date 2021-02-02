Taşova’da 50 çocuğa kıyafet yardımı

Amasya’nın Taşova ilçesinde 50 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan ihtiyaç sahibi çocukları giydiren Hasene Derneği’nin Taşova Temsilcisi Rukiye Kartal, “Sloganımız da belirttiğimiz gibi ‘Mazlum ve mağdurlarla el ele’ diyerek tüm mağdur ve mazlum kardeşlerimize, ihtiyaç sahiplerine elimizden geldikçe ihtiyaçlarını karşılamak adı altında birçok yardımda ve birçok ihtiyaç takviyesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız kimseyi aç da açıkta ve ihtiyaç sahibi bırakmamak ve bütün çocuklarımızı sevindirmek. Tüm Türkiye de yapmış olduğumuz gibi biz de Amasya’da, Taşova ilçemizde birçok ihtiyaç sahibine ulaşmaya devam ediyoruz” dedi.

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