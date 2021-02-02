Müstakil evde çıkan yangın zarara yol açtı

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın nedeniyle maddi zarar oluştu.

Mahsen Mahallesi Cami Sokak’ta 2 katlı müstakil evde, evin soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, 2 araç 6 personelle Sönmez Ö.’ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı müstakil evin bacasından çıktığı belirlenen yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin söndürerek soğutma yaptığı yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, müstakil evde maddi zarar meydana geldi.

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