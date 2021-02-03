3 ayrı suçtan yakalanan şahıs tutuklandı

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 ayrı suçtan adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucu, sahte dolar ve ruhsatsız tabanca ile yakalanan yakalanan şüpheli A.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘parada sahtecilik’ ve ‘ateşli silahlar ile bıçaklar hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından hakim karşısına çıkarılan A.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayın geçmişi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.A’nın uyuşturucu madde ticareti yaparak, elinde bulundurduğu sahte dolarları piyasaya süreceği bilgisi üzerine şüpheli A.A.’yı Buğdaylı Mahallesi’nde yakaladı. A.A.’nın üzerinde yapılan aramada 7 gram metamfetamin (bonzai), 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam boru, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 27 adet fişek ve 250 dolar sahte banknot ele geçirildi.

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