Amasya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

Amasya’nın Taşova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Taşova’da ikamet eden C.K, F.S. ve İ.A. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucu 480 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan C.K ve F.S. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. İ.A. isimli şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.