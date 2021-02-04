Bonzai ile yakalandılar

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Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin üzerinden 252 gram kannabinoid (bonzai) çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine bir çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip sonucu narkotik ekipleri, sabahın erken saatlerinde bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli A.C. (26) ve K.P.’nin (27) bulunduğu aracı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan A.C. ile K.P. isimli şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada ekipler; 252 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Merzifon Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli mercilere intikal ettirildi.

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