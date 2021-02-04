Kafa kafaya tokuşan iki koç öldü oldu: O anlar kamerada

AMASYA, (DHA)AMASYA'da ahırın önünde kavgaya tutuşan 2 koç, kafa kafaya tokuşması sonucu öldü. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Olay, Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde meydana geldi. Küçükbaş hayvan besiciliği yapan ve 100 hayvanı olan Sinan Ünlü´ye (59) ait iki koç, ahırın önünde kavga etmeye başladı. Öfkeli koçlar, bir süre kafa kafaya tokuşmaya başladı. Dakikalar sonra kızışan kavgada geri geri gidip hızlarını alan iki koç, bir anda kafalarını tokuşturdu. Çarpışmanın şiddetiyle yere yığılan koçlar, can verdi. O anlar ise ahırın çevresindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Amasya AMASYA, (DHA)
2021-02-04 18:58:17
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