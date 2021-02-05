Koçların kavgasından sonra kediler sahnede Kedilerin kavgası kamerada

Koçların kavgasıyla gündeme gelen Amasya'da bu kez kediler sahnede. Amasya’da sokakta kavga eden iki kedinin kavgası cep telefona kamerasına yansıdı.
Kedilerin bağrışması boş sokağı inletti. İnatla birbirlerinin geçişine izin vermeyen kedilerin kavgası dakikalarca sürdü. Kedi kavgası aksiyon filmlerini aratmadı. Amasya’da bir sokakta iki kedi birleriyle kavga etti. Dakikalarca birbirlerine saldıran iki kedi bazen birbirlerinin üzerine uçarak yerde boğuştu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.