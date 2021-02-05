Amasya´da `yedek parça işinde iyi kar var´ diyerek dolandırdı iddiası



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA´da, `yedek parça işinde iyi kar var´ deyip, yurt dışından getirteceği otomobil parça satışından pay dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Murat Ö. (38), yakalandı. Adliyeye çıkarılırken ağlayarak 'kimseyi dolandırmadım´ diyen şüpheli tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü´ne başvuran 10 kişi, kendisini iş adamı olarak tanıtan Murat Ö.'nün otomobil yedek parçası ticareti yapacağı vaadiyle kendilerinden para aldığını, 3 ay önce açtığı oto galerisinin ise uzun süredir kapalı olduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Murat Ö.'nün, `yedek parça işinde iyi kar var. Yurt dışından getirteceğim otomobil yedek parça satışından yüzde 25'e varan oranlarda kar payı dağıtacağım´ diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını ve 10 milyon lira vurgun yaptığını tespit etti. Asayiş Şubesi ekiplerinin izini sürdüğü Murat Ö., Sakarya´da yol uygulaması sırasında yakalandı. Gözaltına alınan ve Amasya´ya getirilen Murat Ö., gazetecilerin sorularını ağlayarak cevapladı, `kimseyi dolandırmadım´ diye kendisini savundu. Adliyeye sevk edilen Murat Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-02-05 15:45:47



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