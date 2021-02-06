Kuraklığın etkili olduğu Amasya’da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtılacak Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Sulama ihtiyacı az olan ayçiçeği ekimine yönelik planlamalarımızı yaptık”

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Olağanüstü kuraklığın yaşandığı kentlerden Amasya’da sulama ihtiyacı az olan ürünlerin ekiminin yapılması değerlendiriliyor. Vali Mustafa Masatlı, bu kapsamda çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtacaklarını açıkladı.

İl genelindeki kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıya başkanlık eden Vali Masatlı, “Ülkemizde yaşanan kuraklıkla birlikte sulama ihtiyacı az olan ayçiçeği ekimine yönelik planlamalarımızı yaptık. Bu kapsamda mart ayında uygun alanlarda ekilmek üzere ayçiçeği tohumu dağıtacağız” diye konuştu.

İlçe kaymakamları ve daire müdürlerinin de bulunduğu toplantıda sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ile yürütülen projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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