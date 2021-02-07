Amasya'da yaralı elik, korumaya alındı

Sinan HARMANCI/TAŞOVA(Amasya),(DHA)AMASYA'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda yaralı halde bulunan karaca ailesinden yabani hayvan elik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.Taşova'nın Karsavul köyünde Kenan Tomrukçu tarafından ormanlık alanda yaralı halde bulunan yabani hayvan elik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Elik´in tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına salınacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI
2021-02-07 17:07:17
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