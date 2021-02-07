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Amasya'da 31 yıl önceki grizu patlamasında ölen 68 madenci anıldı

İHA

Amasya'da 31 yıl önceki grizu patlamasında ölen 68 madenci anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'nde 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi, düzenlenen mevlit programı ile anıldı.
Merzifon Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'nde(Yeni Anadolu Madencilik) 7 Şubat 1990 tarihinde meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 madenci için düzenlenen törende, Kur'anı Kerim okundu ve dua edildi.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Suluova Şube Başkanı Cemil Güven, 68 madenciyi kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi hissettiklerini söyledi.

"O zamandan çıkarılamayan madenci kardeşlerimiz var"
Yeni Çeltek Maden İşletmesi'nde bugüne kadar meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden bütün maden şehitlerini şükranla andıklarını kaydeden Güven, "Facia akşam 16:00gece 24:00 vardiyasında oldu. Tam olarak nedeni bilinmese de bir metan gazı patlamasının sebep olduğu bilinmektedir. O gün 68 madenci şehit olmuştur. Bunların 63 tanesinin cesedi çıkarılmıştır. Diğer 5 kişiye ise ulaşılamamıştır. Halen yer altındadır. Madenci kardeşlerimizin acısı halen bizde tazedir. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin. O zamandan 3 kişi ve daha sonra meydana gelen muhtelif kazalarda göçük altında kalan ve çıkarılamayan 5 kardeşimizin daha olduğu söyleniyor. 1965 yılında faaliyette olan bölgede çalışırken önceki yıl 1 kardeşimizin cansız bedenine rastlanıldı ama yapılan savcılık araştırmaları ve çalışmalar neticesinde kimliği belirlenemedi" ifadelerini kullandı.

İşletme Müdürü Muhittin Uzuner ise, "31 önce işletmemizde yaşanan elim kazada hayatını kaybeden madencilerimizi anmak üzere bir araya toplandık. Allah böyle kazaları; Yeni Çeltek, Soma, Ermenek ve Zonguldak kazalarını bir daha bizlere göstermesin" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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