Fiyatıyla gündem olmuştu, şimdi koyunlara yediriliyor

Geçen yıllarda kilosu 10 liraya varan fiyatlarda satılması nedeniyle ülke gündeminde tartışılan kuru soğan bugünlerde düşen tüketimi dolayısıyla depolarda çürümeye yüz tuttu, koyunlara yem oldu.

3 yıl öncesine kadar pazar ve marketlerde adeta vatandaşın cebini yakan fiyatlarda satılmasıyla uzun süre gündemde kalan kuru soğan, üretiminin en fazla yapıldığı illerden olan Amasya’nın Suluova ilçesinde bu yıl azalan tüketim nedeniyle çiftçinin elinde kaldı. 1990’lı yıllarda büyük kazanç sağlaması dolayısıyla ‘Kırmızı altın’ diye adlandırılan soğanı bu yılda umutla yetiştiren ancak korona virüs (Kovid19) salgınının da etkisiyle düşen tüketimi nedeniyle hüsrana uğrayan çiftçiler ürünlerini derelere döküp kirliliğe yol açmamak için hayvanlarına yedirmeye başladı.

Soğanlarını satamayan çiftçilerin ürünlerini ağılına getirdiğini belirten koyun yetiştiricisi Sinan Ünlü, “Soğanı ırmağa dökerek israf edeceğimizi hayvanlarımıza yediriyoruz” dedi.

100 koyunluk sürüsünün iki günde bir römork dolusu soğan tükettiğine değinen Ünlü, hayvanlarının sağlığına faydalı olduğuna inandığını ayrıca yemden de tasarruf elde ettiğini söyledi.

Çiftçilerden Barbaros Keklik de, “Çiftçinin hiçbir ürünü maalesef para etmiyor. Pazar bulamıyoruz. Sürekli ithal ürün geliyor. Hayvancılıkta da durum aynı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.