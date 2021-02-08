Amasya’da şiddetli rüzgar çatı uçurdu

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Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı rakımı yüksek olan köylerde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle tek katlı bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı, evin bahçesine düştü.

Taşova’ya bağlı Kavaloğlu köyünde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar tek katlı bir evin çatısını uçurdu. Uçan çatı aynı evin arazisinin üzerine düştü. Yaşanan olayda sokakta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

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