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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezikli, “Tedbirler güvenlik duvarımız”

İHA

Sezikli, “Tedbirler güvenlik duvarımız”

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, korona virüse karşı uygulanan tedbirlerin insanları koruyan en güçlü güvenlik duvarı olduğunu belirterek, “Bu duvarı yıkmayalım, sağlığımızdan olmayalım” dedi.

“Tedbirlere gerektiği gibi uyalım”
Vatandaşları tedbirlere gerektiği gibi uymaları konusunda uyaran Sezikli, Dünyayı etkisi altına alan korona virüs vaka sayılarında; alınmış olan tedbirlerle birlikte azalmalar görülürken, tedbirlere riayet edilmediğinde yeniden yükselme görüldüğünü söyledi. Sezikli, Mutant korona virüslerin Türkiye’de görülmesi üzerine tedbirlere gerektiği gibi uymamanın daha büyük sıkıntılara yol açacak ön görülebilir bir gerçek olduğunu ifade etti.

“Özen gösterilmiyor”
Tedbirlere gereken özenin gösterilmeme nedenlerine değinen Sezikli, “Hem sosyal medya hem de televizyon haberlerinde vaka sayılarında azalma olduğunun görülmesi, Korona virüs hastalığına bir kez yakalanıp atlatıldığında, aynı hastalığa bir daha yakalanılmayacağı ya da yakalanılsa bile atlatılabileceği kanısı, aşı haberlerinin etkisi, havaların ısınması, Korona virüs tehlikesi farkındalığının azalması ile sanki korona virüs tamamen kaybolmuşçasına tedbirlere maalesef ki gereken özen gösterilmiyor.” diye konuştu.

Toplumu koruyan tedbirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen olduğunun altını çizen Sezikli, “Böylesi bir salgında hala korona virüse maruz kalmayanların olması; maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine gerektiği gibi uyulmasındandır. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde doğru takıldığında, Sosyal mesafeye sürekli dikkat edildiğinde, Hijyen itina ile doğru uygulandığında korona virüse karşı korunmuş oluruz.” ifadelerini kullandı.

“Ev ziyaretlerinden kaçınalım”
Ev ziyaretlerinden kaçınılması gerektiğini söyleyen Sezikli şunları kaydetti: “Ayrıca tedbirli olmamız gereken bir diğer önemli unsur da ev içi bulaştır. Kendimizi en çok güvende hissettiğimiz yer evimizdir. Burada olağandışı bir durum yoksa maske ve sosyal mesafe tedbirlerine dikkat etmeyiz. İşte tam da bu sebeptendir ki akrabaya, arkadaşa, eşedosta ev ziyaretleri, riskin en çok olduğu durumlardandır. Bu nedenle, içinden geçtiğimiz şu süreçte azami özen gösterilmeli, ev ziyaretlerinden mutlak surette kaçınılmalıdır. Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, “Tedbirler kendimizin, sevdiklerimizin ve de toplumun sağlığını koruyan en güçlü güvenlik duvarımızdır. Bu duvarı yıkmayalım, sağlığımızdan olmayalım.”

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