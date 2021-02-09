Tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören kümes sahibinin oğlu da yolda gördüğü tilkiyi besledi



Serap Şerife KARA/ AMASYA (DHA)AMASYA'da kümesine giren tilkiye, "Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin" diye seslendiği görüntüleri sosyal medyada ilgi gören kümes sahibi Seyfi İkzek´in oğlu Abdülsamet İkzek de yolda gördüğü tilkiyi besledi. İkzek, tıpkı babası gibi "Oy kıyamam ben sana, sen acıktın da mı orda duruyorsun" diyerek tilkiye seslendi.

Kentte merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan Seyfi İkzek, kümese giren tilkinin sıkıştığını görünce tilkiyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bu anları kayda alan İkzek tilkiye, "Ne yapıyorsun oğlum. Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin, vay vay vay tavuklara bir şey yapmamış Allah'tan. Yeni girmiş demek ki. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık. Tamam haydi, haydi, haydi" diye seslendi. Bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan tilki, kümesten çıkıp uzaklaştı. İkzek'in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ise yoğun ilgi gördü. Seyfi İkzek´in ardından öğretmen oğlu Abdülsamet İkzek de yolda gördüğü tilkiyi besledi.

Abdülsamet İkzek, yolda arabasından inip, tikliye seslenerek, "Gel hadi, gel oğlum. Bak buraya yiyecek atıyorum. Oy kıyamam ben sana, sen acıktın da mı orda duruyorsun. Aferin benim yavruma" dedi. Yol kenarında duran tilki, Abdülsamet İkzek´e yaklaşarak, verdiği yiyeceklerden yedi. İkzek, bu anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2021-02-09 20:24:30



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