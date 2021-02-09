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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplandı

İHA

Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplandı

Amasya’da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Toplantıya başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı, “Bağımlılıkla mücadele son yıllarda ülkemizin önemli gündem maddelerindendir. Bu konuda hükümetimizin politikaları doğrultusunda misyonumuz suçtan arınmış, geleceğe güvenle bakan, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedeflere odaklanmış güvenli ve huzurlu bir toplum oluşturmaktır” dedi.
Ülkenin geleceği olan gençlerin de alınacak tedbirlerle her türlü bağımlılıktan ve suçtan uzak tutmanın hedeflendiğine değinen Vali Masatlı, “Günümüzde gençlerimizi zehirlemek ve toplumumuzu yozlaştırmak isteyen örgütler tarafından uyuşturucu maddeler yüzlerce farklı şekil ve adlarda üretilmektedir. Son yıllarda devletimiz bu yapılarla etkin bir şekilde mücadele ederek, onların insan gücü ve mali kaynaklarına önemli darbeler vurmuştur. Yapılan operasyonlarda doğu sınırlarımızdan ülkemize sokulmaya çalışılan tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve ülkemizi bölmek için mücadele eden terör örgütlerinin de içinde bulunduğu bu yapılara göz açtırılmamıştır” diye konuştu.
Uyuşturucu madde sorununun arz boyutuyla mücadele edildiği gibi talep boyutuyla da etkin bir şekilde mücadelesinin de önemini vurgulayan Masatlı, “Önceliğimiz hiçbir bireyimizin bu maddelere alışmaması, bir şekilde bağımlı hale gelenlerin ise rehabilite edilerek topluma kazandırılmasıdır. Bağımlılığı yalnızca uyuşturucu olarak da düşünmemeliyiz. Alkol ve sigara bağımlılığının yanı sıra son yıllarda sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla, gençlerin bu mecralara da bağımlılık derecesinde vakit ayırdığını ve gerçek hayattan uzaklaşarak, zamanlarının büyük bir kısmını sanal ortamlarda geçirdiklerini gözlemliyoruz. Bu durum en az madde bağımlılığı kadar önemli ve üzerinde çalışmamız gereken bir konudur. Kurulumuzda gördüğünüz gibi birçok farklı kurumdan temsilci yer almaktadır. Bu mücadele yalnızca kolluk kuvvetleriyle ya da sağlık teşkilatıyla yapılabilecek bir mücadele değildir. Bu konuda her kurumumuza çeşitli görevler düşmektedir. Bu konu toplumumuzun ortak sorunudur. Hiç kimse benim çocuğum bu işlere bulaşmaz mantığıyla hareket etmemeli, aileler özellikle gelişim çağındaki evlatlarını sevgi ve hoşgörüyü esas alarak kontrol etmelidir. Bedeni ve zihni sağlıklı nesilleri ancak bu şekilde yetiştirebiliriz” şeklinde konuştu.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında il genelinde yapılan faaliyetlere gerçekleşen sunumun ardından Yeşilay Amasya Şubesinin yürüttüğü ‘Yeşilay Danışma Merkezi’ çalışmaları, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilerleyen süreçte yapılması planlanan faaliyetler ve ‘Tütün Mamullerinin Yasadışı Ticaretinin Önlenmesine Yönelik Eylem Planı’ hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Yusuf Uludağ, kurul üyesi kurumların il müdürleri de yer aldı.

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