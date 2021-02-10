Amasya İlahiyat Fakültesine sıfır atık belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya İlahiyat Fakültesine sıfır atık belgesi

İHA

Amasya İlahiyat Fakültesine sıfır atık belgesi

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel Seviye ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Kürkçü, Prof. Dr. Halil Apaydın ve Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, ziyaret ettikleri İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir’e temel seviye sıfır atık belgesini teslim ettiler.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin önemine değinen Prof. Dr. Özdemir, “Atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılmasının çevre politikalarına olduğu kadar ülke ekonomimize de olumlu katkıları oluyor. Bizler de Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bu alandaki çalışmaları doğru planlayarak ve yöneterek sürece destek olma yönünde çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Çevre bilinci, atık yönetimi, geri dönüşüm, enerjinin korunması ve sürdürülebilirlik alanlarında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerden biri olma misyonuyla hareket eden Amasya Üniversitesi bünyesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak kısa sürede tüm birimlerinde çevre ve atık yönetimi seferberliği başlattıklarını hatırlatan Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, “Rektörlük binasında başlattığımız atık oluşumunun engellenmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması yönündeki çalışmalarımızı tüm yerleşke ve birimlerimizde yaygınlaştırmak, çevremizi ve geleceği korumak için çalışmaya, bu alanda yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürkçü ise, “Kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla büyük atılımlar gerçekleştiren Amasya Üniversitesi, tüm birim ve alanlarında yürüttüğü sıfır atık çalışmalarına hız vererek, sıfır atık kumbaraları ve katı atık biriktirme kutuları yerleştirerek çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması ve yeşil bir üniversite için atıkları geri dönüşüme kazandırıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplandı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplandı
Tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören kümes sahibinin oğlu da yolda gördüğü tilkiyi besledi
YEREL HABERLER Tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören ...
Amasya Belediyesi’nde müze çalışanlarına eğitim
YEREL HABERLER Amasya Belediyesi’nde müze çalışanlarına eğitim
‘Tilki kardeş’i yolda besledi, ona babası gibi seslendi
YEREL HABERLER ‘Tilki kardeş’i yolda besledi, ona babası gibi ...
Sezikli, “Tedbirler güvenlik duvarımız”
YEREL HABERLER Sezikli, “Tedbirler güvenlik duvarımız”
Yeşilırmak alev alev Yeşilırmak’ın kıyısında sazlıklar alev aldı, yükselen alevler söndürüldü
YEREL HABERLER Yeşilırmak alev alev Yeşilırmak’ın kıyısında ...
Amasya’da şiddetli rüzgar çatı uçurdu
YEREL HABERLER Amasya’da şiddetli rüzgar çatı uçurdu
Şehit babası Ömer Kulaksız son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit babası Ömer Kulaksız son yolculuğuna uğurlandı
Fiyatıyla gündem olmuştu, şimdi koyunlara yediriliyor
YEREL HABERLER Fiyatıyla gündem olmuştu, şimdi koyunlara yediriliyor