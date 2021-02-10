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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon'a 26,9 milyonluk yurt

İHA

Merzifon'a 26,9 milyonluk yurt

Amasya’nın Merzifon ilçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 25 milyon 900 bin TL bütçeli, 300 yataklı öğrenci yurdu yapılacak.
Merzifon’a kazandırılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da 25 milyon 900 bin TL bütçeli, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı 300 üniversite öğrencisinin barınacağı yurdun ikmal ihalesi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik yatırımlarının devam ettiğini belirten AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu yaptığı açıklamada, yurdun 2022 eğitim yılında hizmete hazır olacağını ifade etti. Kuzucu, “25 milyon 900 bin TL bütçe ile 300 yatak kapasiteli, otel konforunda yurdumuzun ikmal ihalesi yapıldı. 2022 eğitim yılında hizmete hazır olacak" dedi.

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