7 yaşındaki ‘kitap kurdu’ Aymira 1 ayda 100’den fazla hikaye kitabı okudu

Amasya’da yaşayan 7 yaşındaki Aymira Kurt, bir ayda 100’den fazla hikaye kitabı okuyarak adeta kitap kurdu oldu.

Okumayı televizyondaki altyazılardan öğrenen Aymira Kurt, ilkokul 1. sınıf eğitimine korona virüs (Kovid19) salgını dolayısıyla evinden devam ederek EBA derslerine katılımı aksatmadı. Öğretmeninin yanı sıra öğretmen olan anne ve babasının da desteğiyle okumayazmayı akranlarından daha kısa sürede geliştiren minik öğrenci kitaplara merak saldı. Bu tutkusuyla adeta kitap kurdu haline gelip ayda 100’den fazla sayıda hikaye kitabı okuyan Kurt, “Kitap okuyarak beynimi güçlendiriyorum. Yeni kelimeler öğreniyorum” dedi.

Bilim insanı olmayı hedefleyen kızına yeni kitaplar almayı sürdüreceklerini anlatan baba Altan Kurt ise Amasya Valiliği’nin himayesinde Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uyguladığı ‘Amasya Saatini Kitaba Kuruyor Projesi’ne de destek vererek ailecek kitap okuduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle yapılan canlı derslere katılan öğrencilerin kitaplardan uzaklaşmamaları düşüncesinden hareketle projeyi başlatan Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı da Aymira Kurt’a kitap hediye ederek gayreti dolayısıyla kutladı.

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