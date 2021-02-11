Başkan Üçok: “Bütün çabamız engelsiz yaşam için’

Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz ve yönetimi Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şube Başkanı Mehmet Semiz ve yönetimi Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un kendilerine teslim ettiği yeni dernek binası ve Engelsiz Yaşam Parkı için teşekkür ziyaretinde bulunarak, çiçek takdim ettiler.



Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Bütün çabamız, gayretimiz, engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak onların hayatını kolaylaştırmak içindir" dedi.

Başkan Üçok ziyaret ile ilgili açıklamalarının devamında ise, " Engelli olmak bir kusur, bir eksiklik değildir. Bizler yerel yöneticiler olarak çalışmalarımızı engelli kardeşlerimize yönelik yapıyoruz. Yollarımız, kaldırımlarımız, parklarımız, binalarımızın tamamı engelli kardeşlerimizin faydalanabileceği bir şekilde yapılmıştır. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir geleneğin mensupları olarak engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaşamlarına dokunmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimiz için eksik olan ne varsa giderme gayreti içerisinde olacağız. Engelliler derneğimiz yeni dernek binaları ve engelsiz yaşam parkımız için bizlere teşekkür ziyaretinde bulundular. Hemşehrilerimiz ve ailelerinin yaşamları boyunca hiçbir engelle karşılaşmamalarını diliyor, bu vesileyle derneğimiz tüm üyelerine selam ve sevgilerimi gönderiyorum" şeklinde konuştu.

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