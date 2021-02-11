Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli şahıs mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Polisler araçta 336,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçtaki A.T.S, Y.P. ve A.A'yı "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.