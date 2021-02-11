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Jandarmadan sahte içki ve etil alkol operasyonu

İHA

Jandarmadan sahte içki ve etil alkol operasyonu

Amasya’da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 20 litre sahte içki ve 25 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Merzifon ilçesinde Tekel büfesi işleten A.Y isimli şahsın etil alkol ile sahte içki imal ederek satış yaptığı bilgisi alındı.
Şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda bulunan 20 litre sahte içkiye ve 25 litre etil alkole el konuldu. Şüpheli gözaltına alındı.

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