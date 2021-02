7 yaşındaki Aymira, 1 ayda 100 kitap okudu

Serap Şerife KARA/ AMASYA (DHA)AMASYA´da başlatılan `Amasya Saatini Kitaba Kuruyor´ kampanyası kapsamında Aymira Kurt (7), 1 ayda toplam 100 kitap okuyarak hem kampanyaya destek oldu hem de okumanın önemine dikkat çekti.

Amasya Valiliği, kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve kitap okumayı yaygınlaştırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 'Amasya Saatini Kitaba Kuruyor' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında öğrenciler ve veliler, cuma günleri 20.3021.00 saatleri arasında televizyonları kapatarak 30 dakika kitap okuyor. 75´inci Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Beyazıt İlkokulu 1´inci sınıf öğrenci Aymira Kurt da il genelinde başlatılan okuma kampanyasına kayıtsız kalmadı ve 1 ayda tam 100 kitap okudu.

`HERKESE KİTAP OKUMAYI TAVSİYE EDİYORUM´

Her gün belli saatlerde kitap okuyan Aymira Kurt, okuduğu kitapları da odasında sergiliyor. Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan Kurt, "Kampanya kapsamında ben de her akşam kitap okudum. Son 1 ayda 100´den fazla kitap okudum. Tüm arkadaşlarım ve büyüklerime kitap okumayı tavsiye ediyorum" dedi.

`KIZIMIZ OKUMASINI ÇOK İLERLETTİ´

Amasya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü´ne teşekkür eden Aymira´nın babası Ertuğrul Altan Kurt, "Kampanya sayesinde kızım 1 ayda 100´den fazla kitap okudu. Güzel bir uygulama ve diğer illerde de olsa çok güzel olur. Kampanyaya yönelik biz de her gün evde saat 20.00´den sonra kitabını okumasını, bizle beraber bu uygulamaya destek vermesini tavsiye ettik. Kızımız okumasını da çok ilerletti. Bundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

`KÜÇÜK KARDEŞİNE DE ÖRNEK OLUYOR´

Öğretmen olan anne Nagehan Kurt ise "Uygulamada hem kendi öğrencilerimizi hem de çocuğumuzu teşvik ettik. Bu konuda bize ön ayak oldular ve kızım 100´den fazla kitap okumayı başardı. Bu sayede okuduğunu daha iyi anlıyor, biz de mutlu oluyoruz. Küçük kardeşi var ve ona da örnek oluyor. Tüm arkadaşlarıma, velilerime sesleniyorum. Bu dönemi verimli geçirmek için her akşam saat 20.00´de kitap okuyalım" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

