Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki mermer bloğa çarptı

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Amasya’da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki mermer bloka çarptı. Takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlker T’nin kullandığı 55 PL 348 plakalı otomobil, Amasya merkez Yeniköy civarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki mermer bloğa çarparak takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki Senem T. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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