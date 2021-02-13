Yarım asırlık vefa örneği: “Benim için her gün 14 Şubat “ 16 yıldır yatağa bağımlı olan yarım asırlık eşine gözü gibi bakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırlık vefa örneği: “Benim için her gün 14 Şubat “ 16 yıldır yatağa bağımlı olan yarım asırlık eşine gözü gibi bakıyor

İHA

Yarım asırlık vefa örneği: “Benim için her gün 14 Şubat “ 16 yıldır yatağa bağımlı olan yarım asırlık eşine gözü gibi bakıyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Halil Öksüz (72), kötü huylu beyin tümörü sebebiyle felç kalan ve yaşamını 16 yıldır yatağa bağımlı sürdüren eşi Hacer Öksüz’e (66) gözü gibi bakıyor.
25 sene içerisinde birçok kez ameliyat geçiren Hacer Öksüz’ün bu süreçte en büyük destekçisi ise 72 yaşındaki hayat arkadaşı ve 50 senelik eşi Halil Öksüz oldu. Öksüz, bir gün dahi bunun için şikâyet etmediğini belirterek, “Ne yapalım bizim de kaderimiz böyleymiş. Rabb’im eşimin canını sağ etsin yeter. Onun varlığı halen bana güç veriyor, bir gün iyileşir umudu ile yaşıyorum” diye konuştu.
Ömrü olduğu sürece ve gücü yetene kadar eşine bakacağını kaydeden Halil Öksüz, “Bedenen hareket edemiyor ama gözünü azıcık açıp bana baktığında dünyalar benim oluyor. Gündüzleri birkaç saatliğine tarlaya gidiyorum, aklım hep onda kalıyor. Eve gelip ihtiyaçlarını giderip bakımlarını yapıyorum, karnını doyuruyorum tekrar işime devam ediyorum. Ondan yarım saat uzak kalsam bana sıkıntı çöküyor. Bazen seslendiğimde gözünü aralayıp bana bakıyor, o anda dünyalar benim oluyor, onu canımdan çok seviyorum. Benim için her gün 14 Şubat” ifadelerini kullandı.

“Ona bir gün öf bile demedim”
“Yuvayı dişi kuş yapar” diyerek eşine olan sadakatini vurgulayan Öksüz, “Ona evlilik hayatımız boyunca bir defa bile öf demedim. Hatta komşularımın yaşımın ilerlemesi sebebiyle bakamayacağımı, huzurevine bırakmamın daha iyi olacağını söylemelerine rağmen aklımdan dahi geçirmedim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not Söndürdükleri yangının ardından çocukların bu notuyla karşılaştılar “Aslan itfaiyeciler… Ama biz büyüyünce polis olacağız.”
YEREL HABERLER Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren ...
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki mermer bloğa çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki mermer ...
Polislerden Fethiye teyzeye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polislerden Fethiye teyzeye doğum günü sürprizi
Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler
YEREL HABERLER Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler
7 yaşındaki Aymira, 1 ayda 100 kitap okudu
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Aymira, 1 ayda 100 kitap okudu
Jandarmadan sahte içki ve etil alkol operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan sahte içki ve etil alkol operasyonu
Başkan Sarı: Bizim arkadaşlarımız, bizim belediyemiz bir numara olmalı”
YEREL HABERLER Başkan Sarı: Bizim arkadaşlarımız, bizim belediyemiz ...
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Merzifon’da sağlık çalışanlarına 2. doz aşı
YEREL HABERLER Merzifon’da sağlık çalışanlarına 2. doz aşı
Başkan Üçok: “Bütün çabamız engelsiz yaşam için’
YEREL HABERLER Başkan Üçok: “Bütün çabamız engelsiz yaşam için’
Japonya Büyükelçiliği Suluova'yı örnek gösterdi
YEREL HABERLER Japonya Büyükelçiliği Suluova'yı örnek gösterdi
7 yaşındaki ‘kitap kurdu’ Aymira 1 ayda 100’den fazla hikaye kitabı okudu
YEREL HABERLER 7 yaşındaki ‘kitap kurdu’ Aymira 1 ayda 100’den fazla ...