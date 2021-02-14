Akdağ’ın kar kaplanları Kar banyosu yapıp güreşe tutuştular

Amasya’da kara hasret kalan vatandaşlar şehrin en yüksek mevkii olan Akdağ’a çıkarak aşırı soğukta kar banyosu yapıp güreştiler.

Kendilerini ‘kar kaplanları’ olarak tanıtan Fatih Karagöz ve Yasin Şahin 2062 rakımlı dağın yamaçlarında kaydılar. Sonrasında aşırı soğuğa aldırmadan kar banyosu yapıp kıyasıya güreşe tutuştular. Kuraklığın etkilerinin görüldüğü kentte uzun süredir yağış yağmadığını belirten Fatih Karagöz, hasret kaldıkları beyaz örtüyü görmek için dağa çıktıklarını söyledi.

Kar üstünden güreşirken soğuktan etkilendiklerini ancak bu durumdan memnun olduklarını dile getiren güreşçi Yasin Şahin de “Aklımıza güreş gelince dayanamayız. Hemen güreşe tutuşuruz” diye konuştu.

Önceki yıllarda Akdağ’ın her yanının bu dönemde karla kaplı olduğunu hatırlatan Şahin, umutla kar yağışı beklediklerini ifade etti.

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