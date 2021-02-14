Korona salgınında 'halatlı' ve 'bijon'lu araba pazarlığı Halatı araba çekmek için değil pazarlık için kullandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona salgınında 'halatlı' ve 'bijon'lu araba pazarlığı Halatı araba çekmek için değil pazarlık için kullandılar

İHA

Korona salgınında 'halatlı' ve 'bijon'lu araba pazarlığı Halatı araba çekmek için değil pazarlık için kullandılar

Salgın döneminde araba alımı için pazarlık yapan vatandaşlar, el sıkışarak anlaşmaya virüs sebebiyle son verdi. Halatı araba çekmek yerine bu kez araba pazarlığı için kullandılar. Pazarlıklarda bijon anahtarı da tercih edilen aletler arasında.
Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan galerici esnafı ve vatandaşlar daha önce yaşanmamış oldukça ilginç bir yönteme başvurdu. Virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan araç içerisinde bulunan çekme halatını kullanarak otomobil pazarlığı yaptı.

"Bazen oluyordu ki kolumuz kopacak sanıyorduk"
İlçede 15 yıldır galericilik yapan Ali Osman Doyar, "Salgın sürecindeyiz ve ikinci dalga üçüncü dalga derken virüsün mutasyona uğradığını da gördük. Müşterilerimizin çoğu şehir dışından geliyor. Bizler de sağlığımız için maske, hijyen ve özellikle mesafe kurallarına uymak zorundayız. Kurban Bayramı'nda ilçemizdeki vatandaşlar değnekle kurban pazarlığı yapıyorlardı. Biz de bunun için ilginç yöntem geliştirdik. Araçlarda bulunan çekme halatını bu defa araç çekmek için değil, araba pazarlığında kullandık" dedi.

Araba fiyatları yüzde 1520 oranında düştü
Otomobil fiyatlarında yüzde 1520 oranında düşüş yaşandığını, araba almak için tam fırsat olduğunu söyleyen Doyar, "Fiyatlar oturdu. Şuan alıcının tam mal alma zamanı. Vatandaşlar araç alırken ayakta satış yapanı değil, bizler gibi galerici esnaflarını tercih etmeli. Televizyonlarda bazen izliyoruz, aracın önü başka, arkası başka çıkıyor. Vatandaşlar buna dikkat etmeli" şeklinde konuştu.
Galerici esnafı ile birlikte hem sağlık açışından önemli hem de bu gün günleri tatlı bir anı olarak hatıralarda bırakmak için yaptıkları araba pazarlıklarında bijon anahtarı, levye veya çekme halatı tercih ettiklerini söyleyen alıcı 10 yıllık galerici esnafı Mehmet Tan, "Korona malum birçok vatandaşın psikolojisini olumsuz etkiledi. Sevdiğimiz insanlar ile kucaklaşamıyoruz, mesafeye her zamankinden daha çok dikkat ediyoruz. Önceleri kolumuz koparcasına kıyasıya bir araç pazarlığımız olurdu. Daha samimi idik, daha sıcaktık ama malum korona aramıza girdi. Bundan da geri kalmamak hem tatlı bir anı olsun diye çekme halatını kullandık" diye konuştu.
Bundan üç ay önceki gibi ateşli bir piyasa olmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Tan, "Dolar ve altının düşmesinin etkisi büyük oranda var. Araç alacaklara tavsiyem şuan alım zamanı. Bir ay sonra bu fiyatı bulamazlar diye düşünüyorum. Fiyatlar daha da düşsün diye bekliyor vatandaş ama fiyatlar daha da düşmeyecek, şuan alım için tam zaman" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdağ’ın kar kaplanları Kar banyosu yapıp güreşe tutuştular
YEREL HABERLER Akdağ’ın kar kaplanları Kar banyosu yapıp güreşe ...
Çiftçiyi zor günler bekliyor Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
YEREL HABERLER Çiftçiyi zor günler bekliyor Yalancı bahara aldanan ...
Amasya'da çocuklardan itfaiyecilere duygulandıran not
YEREL HABERLER Amasya'da çocuklardan itfaiyecilere duygulandıran not
Yarım asırlık vefa örneği: “Benim için her gün 14 Şubat “ 16 yıldır yatağa bağımlı olan yarım asırlık eşine gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık vefa örneği: “Benim için her gün 14 ...
Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not Söndürdükleri yangının ardından çocukların bu notuyla karşılaştılar “Aslan itfaiyeciler… Ama biz büyüyünce polis olacağız.”
YEREL HABERLER Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren ...
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki mermer bloğa çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki mermer ...
Polislerden Fethiye teyzeye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polislerden Fethiye teyzeye doğum günü sürprizi
Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler
YEREL HABERLER Atalarından miras kalan topraklara fidan diktiler
7 yaşındaki Aymira, 1 ayda 100 kitap okudu
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Aymira, 1 ayda 100 kitap okudu