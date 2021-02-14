Vali Masatlı: “Mustafakemalpaşa’da hiçbir kimseyi ayırmadan çalışmaya gayret ettik”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, daha önce kaymakamlık yaptığı Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hizmete giren külliyeye adının verilmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Roman vatandaşların da yaşadıkları Dere Mahallede hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen 'Kaymakam Mustafa Masatlı Külliyesi’nde halkın eğitim alıp ibadet edebilecekleri bölümlerin yer aldığına değinen Vali Masatlı, “Mustafakemalpaşa’da hiçbir karşılık beklemeden, hiçbir kimseyi ayırmadan ve ayrım yaptırtmadan çalışmaya gayret ettik” dedi.

Mustafa Masatlı, 20152019 yılları arasında kaymakamlık görevinde bulunduğu ilçede çok sayıda hizmetin yanı sıra 16 farklı kursun açılarak halka sunulduğu Sosyal Dayanışma Merkezi ile 24 derslikli ilkokul binası kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Mustafa Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın da yer aldığı açılışın ardından Masatlı’ya belediye meclisinin oybirliğiyle fahri hemşerilik beratı verildi.

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