Amasya’da yeni yoğun bakım ünitesi açıldı Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Sağlıkta dönüşüm projesini anlamayıp eleştirenler, salgın sürecinde bu projenin ne kadar önemli olduğunu kendileri de gözlemlediler”

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni yoğun bakım ünitesinin açılışı yapıldı. Toplamda 3 milyon liraya yakın bir yatırımla yapımı tamamlanan 3. seviye 28 yataklı yoğun bakım ünitesinin açılışını Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile diğer yetkililer gerçekleştirdi.

Çin’de başlayarak dünyayı saran korona virüs (Kovid19) salgınının Türkiye’ye de zarar verdiğini belirten Vali Masatlı, “Ülkemizi diğer ülkelerden ayıran fark ise güçlü sağlık altyapımız ile salgınla başarılı şekilde mücadele etmemiz oldu. Son 18 yılda her alanda ülkemize çağ atlatan hükümetimiz sağlık alanında da dünyanın hayranlıkla izlediği bir sistem oluşturmuştur. Kendisini dünyanın süper gücü olarak tanımlayan ülkelerde, insanlar hastanelerde yatak bulamazken, ölüme terkedilmişken, ülkemizde sağlık çalışanları hastaların ayağına giderek, vatandaşlarımızı evlerinde tedavi etmiştir” dedi.

Hükümetin sağlıkta dönüşüm projesini anlamayıp eleştirenlerin salgın sürecinde bu projenin ne kadar önemli olduğunu kendilerinin de gözlemlediklerini anlatan Mustafa Masatlı, "Aile hekimliği uygulamasının hayata geçmesiyle başlayan bu dönüşüm, modern hastaneler, devasa şehir hastaneleri, her türlü teknolojik donanım ve yüksek standartlarda yetiştirilen insan gücü ile devam etti. Yıllar öncesinde Avrupa’da çalışan gurbetçi vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerin sağlık sistemlerinin ne kadar iyi olduğunu anlatırdı. Geldiğimiz noktada ise ülkemiz dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarını ihtiyaç duyduğunda hava ambulansları ile yurdumuza getirerek tedavi edecek konuma gelmiştir. Bu süreçte sadece kendi vatandaşlarımızı değil başta komşu ülkeler olmak üzere pek çok ülkeden insana bu şekilde sağlık hizmeti sunulmuştur” diye konuştu.

Amasya’da sağlık teşkilatının tüm birimlerinin salgınla mücadele sürecini en iyi şekilde yönettiğini vurgulayan Masatlı, aşılama çalışmalarında da ilk sıralarda bulunulduğunu söyledi. Hastane içerisinde imkan görülen her alanı tek tek değerlendirerek 23 yoğun bakım yatağını daha önce kazandırdıklarına değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “İnşaat sürecinde 1 milyon TL ayrıca tıbbi cihaz ve mefruşat olarak ta 1 milyon 800 bin TL’yi aşkın olmak üzere toplamda 3 milyon TL’ye yakın bir yatırımla oluşturduğumuz son teknoloji 28 yatak kapasiteli 3. seviye yoğun bakımımızı da halkımızın hizmetine açıyoruz. Nihai olarak hastanemizde 77 toplam kapasiteye ulaşarak 3 katına çıkarmış olacağımız yoğun bakım yataklarımızla birlikte gerek pandemi sürecinde gerekse sonrasında uzun bir dönem ihtiyacımız çözülmüş olacak” şeklinde konuştu.

Kapasite artırımları ile birlikte geçen yıl içerisinde 67 adet ventilatör ve 87 adet monitör ve 14 adet yüksek akışlı nazal oksijen cihazının hastanelere kazandırıldığını hatırlatan Nergiz, “Hemşehrilerimize hizmet etmenin gururu içerisinde olduğumuz bugün hedeflerimizi gerçekleştirmemizde bize her türlü desteği veren başta Valimiz Mustafa Masatlı’ya, Milletvekillerimiz Mustafa Levent Karahocagil ve Hasan Çilez’e, Sağlık Bakanlığımız yetkililerine şahsım, kurumum ve Amasyalı hemşerilerimiz adına teşekkür eder, ilimiz için hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Açılışta, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık da yer aldı.

