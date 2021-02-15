Kızseki Köyü Sulama Göleti dualarla hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızseki Köyü Sulama Göleti dualarla hizmete açıldı

İHA

Kızseki Köyü Sulama Göleti dualarla hizmete açıldı

Amasya’da 500 dekarlık araziye cansuyu olacak Kızseki Köyü Sulama Göleti dualarla hizmete açıldı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İl Özel İdaresinin sulama bütçesini en az 4 kat arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
2020 yılında 600 hektarlık alanda uygulanan sulama projelerini 2021 yılında 2500 hektarlık bir alanda uygulamayı hedeflediklerine değinen Vali Masatlı, “Dünyadaki iyi örneklere baktığımızda tarımda yüksek verim elde etmenin yolunun doğru ve yeterli sulama yapmak olduğunu görmekteyiz. Bunu Amasya’da başardığımızda tarımsal faaliyetlerle geçinen vatandaşlarımızın gelir seviyesi önemli ölçüde artacaktır. Türkiye son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda büyük atılımlar yapmış ve dünyada söz sahibi olan ülkelerin arasına girmiştir. Uluslararası arenada bu başarılara imza atılırken köklerimizi oluşturan tarım sektörü hiçbir zaman göz ardı edilmemiş, hayata geçirilen sayısız projeyle hem tarımsal üretimimiz hem de bu üretimden elde edilen milli gelirimiz önemli ölçüde artmıştır. Şu an dünyada gıda alanında kendi kendine yetebilen ve tarımsal üretim miktarıyla sektörde oyun kurucu olan ülkelerden biriyiz. Bu noktalara gelmemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği tarım vizyonu ve bu vizyon kapsamında yapılan altyapı yatırımları bilimsel çalışmalar ve desteklemelerle mümkün olmuştur” diye konuştu.
İlde 2020 yılında hizmete sunulan 27 sulama projesi ve bir gölet inşaatına yaklaşık 9.6 milyon TL harcandığını anımsatan Masatlı, “Bunun yanı sıra 2020 yılında köy altyapılarımızın iyileştirilmesine yönelik içme suyu projelerine yaklaşık 6.5 milyon TL, sanat yapıları ve kilitli parke taşı projelerine 4.7 milyon TL, kanalizasyon şebekesi projelerine 1.7 milyon TL ve bu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin alımı için 6.5 milyon TL olmak üzere toplam 19.5 Milyon TL‘lik yatırım kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ulaşım altyapısı projelerine baktığımızda ise 29.5 milyon TL’lik bir kaynağın yol bakım ve onarımları, sıcak asfalt çalışmaları ve stabilize yol çalışmaları için kullanıldığını görmekteyiz. Altyapıya yönelik bu çalışmalarla birlikte İl Özel İdaresi bütçesinden 1.2 milyon TL‘lik bir kaynakta üreticilerimize fidan, tohum ve damızlık hayvan gibi desteklemeler için kullanılmıştır. Tüm bu çalışmalar köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak içindir. Bu vesileyle Amasya halkına bu hizmetleri ulaştırmamız için bizlere yön veren ve İlimize milyonlarca liralık kaynak aktaran Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimize Amasya halkı adına şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Göletin dualarla yapılan açılışına AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı M. Akif Kesmekaya, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Masatlı, Kovid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Vali Masatlı, Kovid-19 aşısı oldu
Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan itfaiye aracıyla müdahale edildi
YEREL HABERLER Demir yolu tünelindeki yangına vagonla taşınan ...
İtfaiye aracı tüneldeki yangına vagonla demiryolundan ulaştı
YEREL HABERLER İtfaiye aracı tüneldeki yangına vagonla demiryolundan ...
Amasya’da yeni yoğun bakım ünitesi açıldı Amasya Valisi Mustafa Masatlı: “Sağlıkta dönüşüm projesini anlamayıp eleştirenler, salgın sürecinde bu projenin ne kadar önemli olduğunu kendileri de gözlemlediler”
YEREL HABERLER Amasya’da yeni yoğun bakım ünitesi açıldı Amasya ...
Amasya'da Beden Barajı yükseliyor
YEREL HABERLER Amasya'da Beden Barajı yükseliyor
Hatalı basım 50 TL'yi şatışa çıkardı
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 TL'yi şatışa çıkardı
Bin 700 yıllık ‘lanetli’ lahit
YEREL HABERLER Bin 700 yıllık ‘lanetli’ lahit
Vali Masatlı: “Mustafakemalpaşa’da hiçbir kimseyi ayırmadan çalışmaya gayret ettik”
YEREL HABERLER Vali Masatlı: “Mustafakemalpaşa’da hiçbir kimseyi ...
Korona salgınında 'halatlı' ve 'bijon'lu araba pazarlığı Halatı araba çekmek için değil pazarlık için kullandılar
YEREL HABERLER Korona salgınında 'halatlı' ve 'bijon'lu araba ...
Akdağ’ın kar kaplanları Kar banyosu yapıp güreşe tutuştular
YEREL HABERLER Akdağ’ın kar kaplanları Kar banyosu yapıp güreşe ...
Çiftçiyi zor günler bekliyor Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
YEREL HABERLER Çiftçiyi zor günler bekliyor Yalancı bahara aldanan ...
Amasya'da çocuklardan itfaiyecilere duygulandıran not
YEREL HABERLER Amasya'da çocuklardan itfaiyecilere duygulandıran not
Yarım asırlık vefa örneği: “Benim için her gün 14 Şubat “ 16 yıldır yatağa bağımlı olan yarım asırlık eşine gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Yarım asırlık vefa örneği: “Benim için her gün 14 ...
Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren not Söndürdükleri yangının ardından çocukların bu notuyla karşılaştılar “Aslan itfaiyeciler… Ama biz büyüyünce polis olacağız.”
YEREL HABERLER Çocuklardan itfaiyecilere tebessüm ettiren ...