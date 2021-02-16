Karda kışta onların yanındalar

Amasya’nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına zabıta ekipleri ve gençlik merkezi liderleri yetişti.

Zabıta ekipleri ve gençlik merkezi liderleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Kar yağışında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan zabıta ekipleri ve gençlik merkezi liderleri yoğun kar yağışı ile gün boyunca ilçe genelindeki sokak hayvanları için mama ve su servisi yaptı.

Zabıta ekipleri ve Taşova Gençlik Merkezi çalışanları belirli aralıklarla sokak hayvanları için mama dağıtmaya devam edeceğini kaydedip, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.