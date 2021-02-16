Demirkale: “Bütün vatandaşlarımızı sırası geldiğinde aşı olmaya davet ediyorum" Merzifon Kaymakamı ile Belediye Başkanı Kovid-19 aşısı oldu

Amasya’nın Merzifon ilçe Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takviminde sıralarının gelmesiyle birlikte korona virüs (Kovid19) aşısı yaptırdı.

Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takviminde sırası gelen İlçe Kaymakamı Demirkale ve Belediye Başkanı Kargı, MHRS üzerinden randevu alarak, Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde Kovid19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Daha önce 1. doz aşı yaptıran hastane Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli de 2. doz korona aşı oldu.



“Gönül rahatlığıyla aşı olabilirler”

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Demirkale, “Vatandaşlarımızın, hastanemizin aşılama servisi ayrı bir bölüm olarak oluşturulduğunu bilmesini istiyorum. Diğer polikliniklere gelen vatandaşlarımızla aşı için gelen vatandaşlarımız aynı yerde bulunmuyorlar. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla buraya gelip, rahatlıkla aşını olabilir. Burada da pandemi ile ilgili bütün tedbirler alındı. Bekleme salonlarımız da müsait, geniş ve ferah alanlardır. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz. El birliği ile inşallah bu pandemiyi yeneceğiz.” dedi.



“Maske, mesafe ve hijyenden vazgeçmeyeceğiz”

Aşı olduktan sonra da maske, mesafe ve hijyene hassasiyetle uyulmaya devam edileceğini vurgulayan Kaymakam Demirkale, “Aşımızı olmamız demek maske, mesafe ve hijyenden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Aşı olduktan sonra da aynı şekilde hassasiyetle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yok. İlgili yetkililerin açıklamaları doğrultusunda hareket edeceğiz. Aşımızı olsak bile bu iş sonlanana kadar maske, mesafe ve hijyene devam edeceğiz. Sırası gelen vatandaşlarımı da en kısa zamanda aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Pandemi ile mücadelede aşıdan başka çarenin olmadığının altını çizen Başkan Kargı ise şunları söyledi: “Bu salgınla mücadelede aşı olmaktan başka silahımız yok. Bütün vatandaşlarımızı sırası geldiğinde aşı olmaya davet ediyorum.”

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