Kar yağışı zor anlar yaşattı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti.

Merzifon’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve bugünde aralıklarla yağan kar ile ilçe merkezi ve köylerini beyaza büründü. İlçe geneli beyaz örtüyle kaplanırken sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Soğuk hava ile birlikte yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafikte seyreden bir dolmuş ilerleyemeyince dolmuşu taşıdığı yolcular itti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beyaz bir örtüyle karşılaşan Merzifon halkı, 2021 yılında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sonrası bekledikleri kar yağışını sevinçle karşıladı. Yerde yaklaşık 1520 santimetreyi bulan karla birlikte Merzifonlular hem eğlendi hem de anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Soğuk havaların hafta sonuna kadar devam edeceğini bildiren Merzifon Meydan Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları donmalara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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