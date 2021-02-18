Bazen bir fotoğraf her şeyi anlatır Kendisine verilen kandil simidini alışveriş yapan kadınla paylaştı

Bazen sözün bittiği yerde bir kare fotoğraf her şeyi anlatır. İşte Amasya’nın Taşova ilçesinde pazar yerinde satış yapan kadının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan fotoğraf karesi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşova Gençlik Merkezi liderleri Refaib Kandili nedeniyle çeşitli ikramlarda bulunarak kandil simidi dağıttılar. Gençlik Merkezi liderleri Taşova’da Perşembe günleri kurulan pazarda simit dağıtırken objektiflere ilginç bir fotoğraf yansıdı.

Fotoğrafta, gençlik merkezi liderleri pazarda satış yapan pazarcılara kandil simitlerini dağıttığı sırada, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yoğun şekilde yansıtan bir an dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların yoğun ilgisi sebebiyle simitlerin bitmesinin ardından pazarda alışveriş yapan bir kadının simit alamaması ve o sıra pazarcı bir kadının kendisine verilen kandil simidini alışveriş yapan kadınla paylaşması objektiflere yansıdı.

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